موجة الحر والحرائق تكبد مزارعي فرنسا خسائر بالمليارات

وقال رئيس أكبر نقابة زراعية في (FNSEA)، روسو، إن الحجم النهائي للخسائر لن يتضح قبل انتهاء موجة الحر، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أضرار "غير مسبوقة".وأضاف أن برامج التأمين الزراعي لن تكون كافية لتغطية حجم الخسائر، مشيراً إلى أن العمل في الزراعة وتربية المواشي يصبح شبه مستحيل عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.من جهتها، أكدت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جنيفار أن موجة الحر تسببت بأضرار جسيمة للقطاع، بينها تراجع إنتاج الخضروات والحليب وارتفاع معدلات نفوق الماشية.وتشهد عدة دول أوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، موجة حر شديدة، فيما تواجه فرنسا حرائق غابات واسعة وسط استمرار الظروف المناخية القاسية.