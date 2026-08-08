إجلاء أكثر من 200 شخص بسبب حريق قرب بحيرة جاردا

واندلع الحريق في بلدية تينيالي على للبحيرة، أكبر بحيرات وإحدى أبرز الوجهات السياحية فيها، ما دفع السلطات إلى إجلاء سياح من أحد المنتجعات، إلى جانب سكان عدد من منازل العطلات كإجراء احترازي.وقالت فرق الإطفاء إن النيران انتشرت سريعاً عبر المناطق الجبلية المطلة على البحيرة، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها للسيطرة على الحريق، بمشاركة طائرات ومروحيات مخصصة لإخماد الحرائق.