روسيا تعلن إسقاط 360 "مسيرة أوكرانية" خلال 12 ساعة

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 360 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".

وأوضحت الوزارة أنه "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وريازان وسمولينسك وتفير وتولا وموسكو وإقليم كراسنودار، وكذلك جمهورية وفوق مياه والبحر الأسود".