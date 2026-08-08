الجيش الأمريكي يعلن السماح بمرور 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران

وقالت ، "غيرنا مسار 53 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على وعطلنا سفينتين".

وأضافت "سمحنا بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.