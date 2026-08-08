في إيطاليا.. إصابة أربعة "دراجين" إثر دهسهم عمدا

وأصيب أربعة من الدراجين بجروح خطيرة، نقل أحدهم إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما جرى نقل اثنين منهم جوا لتلقي العلاج، أحدهما يعاني من كسور متعددة وإصابات بالغة.وأوضحت الشرطة أن السائق، البالغ من العمر 73 عاما، وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بانتظار محاكمته بتهم متعددة، من بينها الاعتداء والتسبب في إصابات خطيرة، إضافة إلى الشروع في القتل غير العمد على خلفية حادث مروري.وبحسب التحقيقات الأولية، اتهم السائق مجموعة تضم ستة دراجين باحتلال مساحة واسعة من الطريق بين بلدتي لانزو تورينيزي وكواسولو، وبعد أن أطلق بوق سيارته بصوت مرتفع أثناء تجاوزهم، رد الدراجون بإشارات غاضبة، ما أدى إلى تصاعد التوتر.وقالت الشرطة إن السائق توقف بشكل مفاجئ، ثم قاد سيارته إلى الخلف ودهس أربعة من الدراجين، قبل أن يعود ويصدم المجموعة مرة ثانية، وسجّل الدراجون رقم لوحة السيارة، فيما سلم السائق نفسه لاحقا للشرطة.