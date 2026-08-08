انفجارات تهز كييف وسط صفارات الإنذار الجوي

وقالت القناة في بيان لها على منصة "تلغرام": "تُسمع انفجارات في "، كما أفادت بأن دوي الانفجارات سُمع في عدة مواقع بالمدينة، دون ذكر تفاصيل إضافية فورية.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي في كييف ومقاطعة كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيرنيغوف، وأجزاء من مناطق سومي وخاركوف وتشركاسي ودنيبروبتروفسك، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.



وتأتي هذه الهجمات في وقت تواصل فيه القوات الروسية تنفيذ ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية والأهداف العسكرية الأوكرانية.