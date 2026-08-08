سقوط "مسيّرة إسرائيلية" قرب منزل جنوب لبنان

وأفادت المعلومات بأن المسيّرة سقطت بالقرب من منزل في البلدة، ما تسبب في إصابة شخصين، فيما باشرت الجهات المعنية التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.ولم ترد، حتى الآن، معلومات تفصيلية بشأن طبيعة الإصابات أو حالتهما الصحية، كما لم تتضح الأضرار التي لحقت بالمنزل أو الممتلكات المحيطة بموقع سقوط المسيّرة.ويأتي الحادث في ظل استمرار التوتر الأمني في ، حيث تشهد المنطقة نشاطا للمسيّرات الإسرائيلية وتحليقا في أجوائها، وسط مخاوف من انعكاس التطورات الأمنية على السكان والمناطق السكنية.