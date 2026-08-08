البنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج السلاح

ونقلت " " عن مذكرة للبنتاغون، "البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح ومنه الذخائر".

وأضافت "نائب أكد للشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح".

يشار إلى أن التقارير الاستخباراتية والعسكرية كشفت مؤخرا، أن استخدمت جزءا كبيرا جدا (يقدر بـ 80% لبعض المنظومات الاعتراضية و50% للصواريخ الدقيقة بعيدة المدى) من مخزونها العسكري خلال الحرب الحالية مع ، وهو ما يشكل ضغطا خفيا على لتسريع الحل الدبلوماسي.