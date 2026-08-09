البرازيل.. مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية في ريو دي جانيرو

وتحطمت الطائرة وانفجرت في حديقة تيجوكا الوطنيةبالقرب من نقطة المراقبة الشهيرة " تشينيزا" (المنظار الصيني) ذات الغطاء النباتي الكثيف.وصرحت لكولومبيا، ديانا بايز، لوكالة فرانس برس أن السائحات (الجدة والعمة وابنة العم) جئن للاحتفال بعيد ميلاد إحدى أفراد العائلة، وانقسمن لمجموعتين لعدم اتساع المروحية للجميع.وقد واجهت فرق الإطفاء صعوبة في الوصول للموقع بسبب المنحدرات الوعرة، حيث انتشلت 4 جثث تعرضت للاحتراق الكامل، وعملت على إخماد حريق غابات محدود نتج عن الانفجار.وعقب الحادث، طالب رئيس بلدية ريو دي جانيرو، إدواردو كافالييري، للطيران المدني (ANAC) بتشديد الرقابة الفورية على رحلات المروحيات السياحية المتزايدة لضمان السلامة.ويرتبط هذا الحادث بمخاوف متصاعدة بشان سلامة الطيران السياحي في المدينة، خاصة بعد حادث تصادم مروحيتين في الأجواء منتصف حزيران الماضي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.