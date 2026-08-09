مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي حول عقوبات ضد حزب الله

وجاء في بيان صادر عن لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون طرح من قبل السيناتورين عن الحزب الديمقراطي وجيمس لانكفورد عن الحزب الجمهوري.وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الجهات الأجنبية التي تمول " " في أو تعرقل نزع سلاحه.ويسمح مشروع القانون أيضا بتخصيص 200 مليون دولار سنويا لدعم الجيش وقوات الأمن الداخلي في لبنان، مع إمكانية زيادة المساعدات إلى 300 مليون دولار في حال إحراز تقدم في مواجهة "حزب الله".ويتضمن مشروع القانون إنشاء لإعادة إعمار البنية التحتية ودعم الخدمات المدنية في لبنان.ويطالب مشروع القانون برفع تقارير إلى حول سير العمليات المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله" وإصلاح القطاع المصرفي اللبناني والتقدم نحو السلام بين لبنان وإسرائيل.يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعا يوم 26 يونيو في اتفاق الإطار الذي ينص على سحب القوات الإسرائيلية من مع نزع سلاح "حزب الله" واستعادة الجيش والقوات الأمنية السيطرة على الوضع في كامل أراضي البلاد.