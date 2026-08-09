تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني بزشكيان والسيد مجتبى الخامنئي

ونقلت الوكالة عن مكتب المرشد الإيراني أن اللقاء تزامن مع بداية السنة الثالثة لتولي بزشكيان الرئاسة، وأن الاجتماع ناقش الوضع الراهن للحرب والمرحلة المقبلة، و"التطورات في المجال العسكري واستراتيجيات تأمين الموارد وإدارة النفقات والعملات الأجنبية والطاقة".وأضافت أن الجانبين "ناقشا في الاجتماع بالتفصيل قضايا البلاد ومشاكلها لا سيما تلبية احتياجات الشعب المعيشية". كما بحثا "التعاون الاقتصادي بين مع الأطراف الخارجية".يأتي الإعلان بعد أيام على تسريبات صحفية ذكرت أن "لقاء سرياً" جمع بزشكيان والخامنئي.ووفق موقع "إيران إنترناشيونال"، نُقل بزشكيان إلى موقع سري، وقيل إن اللقاء جرى داخل سيارة ذات نوافذ معتمة وفي ظروف لم يتمكن فيها الرئيس من رؤية السيد مجتبى الخامنئي بوضوح.يذكر أن بزشكيان سبق أن أعلن في 7 مايو 2026، أنه التقى السيد مجتبى الخامنئي شخصيًا، وقال إن اللقاء استمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وكان ذلك أول تأكيد علني من مسؤول إيراني كبير على لقاء مباشر معه بعد توليه منصب المرشد.وعاد بزشكيان في يوليو الماضي ليتحدث عن ازدياد التواصل مع السيد مجتبى الخامنئي، ما يؤكد أن الاتصالات بينهما لم تتوقف عند اللقاء الأول.