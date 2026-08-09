بعد 300 يوم من القيود.. باكستان تقرر إعادة فتح معابرها مع أفغانستان

قررت باكستان إعادة فتح معابرها الحدودية الرئيسية وطرق العبور مع ، بعد نحو 300 يوم من القيود التي تسببت بعرقلة حركة التجارة بين البلدين وتكدس البضائع وارتفاع التكاليف على الشركات وقطاع النقل.

وجاء القرار خلال اجتماع لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال، بحسب وسائل إعلام باكستانية.



وبحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية، يتضمن القرار إعادة فتح المعابر الرئيسية وطرق العبور بين البلدين، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات أمام التجارة الثنائية وتسهيل حركة البضائع.