الحوثيون يعلنون استهداف "تحشيدات سعودية" في المخا

وقال المتحدث باسم الحوثيين ، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون".وأضاف: "استخدمنا عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف منطقة المخا، ولن نسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة".وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات واستهدافها بشكل دقيق ومباشر".من جهة أخرى قالت مصادر إعلامية، إن جماعة " " الحوثية أطلقت أكثر من 20 صاروخا باتجاه مواقع عسكرية تابعة للحكومة في المخا، مشيرة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى، إلى أن القوات الحكومية تصدت لبعض الصواريخ.ونقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر، وقالت وكالة أنباء "فارس" في هذا الصدد، إن "مدينة المخا تتمتع بأهمية خاصة نظرا لموقعها على لليمن وقربها من ".وكان الحوثيون أعلنوا اليوم الأحد، أنهم استهدفوا مصفاة أرامكو في جازان بطائرة مسيرة.وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن الاستهداف جاء ردا على اختراق مسيرات سعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة شمال غربي .