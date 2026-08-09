هجوم للحوثيين يستهدف ميناء المخا باليمن

ونقلت وسائل إعلام عربية أن أربعة انفجاراتٍ جديدة سُمِعَ دويُّها في مدينة المخا، جراء استهداف الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية عبر طائراتٍ مسيّرة وصواريخ أُطلقت من مناطق نفوذ الجماعة.وأوضحت المصادر ذاتها أن القوات الحكومية فعّلت منظومات الدفاع الجوي في محاولةٍ للتصدي للهجمات وإسقاط الصواريخ والمسيرات قبل وصولها إلى أهدافها داخل الميناء.