سوريا تتسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي تمهيداً لاستئناف الرحلات

وقالت الهيئة في بيان، إن "تسلم جاء بعد جهود ومباحثات قادتها ، بهدف التوصل إلى ترتيبات لنقل إدارة المنشآت المدنية إلى ".وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تأهيل مطار وتشغيله، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية".وأشارت الهيئة إلى أن "الخطوة تأتي ضمن إجراءات إعادة تنظيم وإدارة المنشآت والمرافق المدنية التابعة للدولة السورية".