نتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة ويشترط نزع سلاح حماس

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء: " ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة"، في إشارة إلى المقترح الذي أعده مجلس السلام التابع لترامب، والذي سبق أن أيدته حماس الشهر الماضي.وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قبل نزع سلاح حماس "بشكل فعلي وحقيقي"، مؤكداً استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضد ما وصفها بالتهديدات التي تستهدف قواتها والمدنيين.