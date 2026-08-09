"اسرائيل" تعلن تدمير نفق أسلحة جنوب لبنان

وذكر الجيش في بيان، أن قوات من اللواء 55 ووحدة "يهلوم" الهندسية عثرت خلال الأسبوع الماضي على النفق داخل "المنطقة الأمنية" في .وأضاف أن القوات عثرت في الموقع ومحيطه على أسلحة وذخائر، بينها بنادق كلاشينكوف وقذائف وقاذفات مضادة للدروع وقذائف "آر بي جي"، قبل تدمير النفق.