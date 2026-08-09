"السلطة قدمت تنازلات".. حزب الله: إسرائيل تحرق مناطق حرشية وترتكب "إبادة بيئية"

وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، إن "قيام العدو الإسرائيلي بإضرام النار علناً في المناطق الحرشية في ، وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة، يشكل استمراراً للإبادة العمرانية وتجريف البنى التحتية وسرقة أشجار المعمرة".وأضاف أن "هذه الإبادة البيئية المتواصلة تتم وسط عجز السلطة حتى عن التقدم بشكوى أو الادعاء على العدو"، متهماً الحكومة بتقديم تنازلات في المفاوضات وعدم حماية مصالح وحقوقه الأساسية.ودعا ، الحكومة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية إلى "رفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران".