كسوف الأربعاء يهدد استقرار شبكات الكهرباء

وتأتي المخاوف في وقت تواجه فيه منظومات الطاقة ضغوطاً بسبب موجات الحر، التي دفعت بعض محطات الطاقة النووية والفحم إلى خفض إنتاجها، فيما أثرت مستويات المياه المنخفضة على إنتاج الطاقة الكهرومائية.وتستعد مشغلات الكهرباء في وإسبانيا لتعويض النقص المحتمل عبر مصادر طاقة أخرى، إذ تتوقع شركة "ريد إلكتريكا" تراجع إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 5 ، فيما قد ينخفض الإنتاج في بنحو 1.3 غيغاواط.ومن المقرر أن يبلغ الكسوف ذروته عالمياً عند الساعة 5:47 مساءً بتوقيت غرينتش، فيما سيكون الكسوف كلياً في أجزاء من إسبانيا وغرينلاند وآيسلندا، مع امتداد مساره إلى وشمال .