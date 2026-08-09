ترامب: قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران ونتعامل معها بهدوء دون تصعيد

وقال في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن بلاده قررت تهدئة الأوضاع مع ، مشيراً إلى أن تتعامل مع بهدوء ومن دون تصعيد.وأضاف أن اختارت خفض التوتر مع إيران، في ظل المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد بين الجانبين.