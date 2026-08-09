فيديوهات مثيرة تقود للقبض على بلوغر شهيرة

وقالت المصرية إن " لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط صانعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها مقاطع فيديو على صفحتها تتضمن محتوى اعتبرته الجهات الأمنية خادشاً للحياء".وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت من ضبط المتهمة وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة، أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.وضبطت قوات الأمن بحوزتها هاتفا محمولا، وبفحصه تبين، بحسب بيان وزارة الداخلية، احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها محل التحقيق.وخلال مواجهتها أقرت صانعة المحتوى، وفقا للبيان الأمني، بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من نشاطها الإلكتروني.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.وتأتي الواقعة في إطار حملات الأجهزة الأمنية المصرية لملاحقة بعض أنماط المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما المقاطع التي ترى السلطات أنها تتضمن أفعالاً مخالفة للقوانين أو القيم والآداب العامة.وتواجه صناع المحتوى في في مثل هذه القضايا اتهامات تختلف بحسب طبيعة المحتوى والوقائع المنسوبة إليهم، فيما تبقى المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة، ولا تثبت الإدانة إلا بحكم قضائي نهائي.