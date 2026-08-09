دولة آسيوية تسجل أعلى درجة حرارة منذ 150 عاما

وأفاد مرصد أنه عند الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي (8:15 صباحاً بتوقيت غرينتش)، بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، محطمة الرقم السابق البالغ 36.6 درجة مئوية والذي سُجل في 22 أغسطس 2017 قبل أن يضرب الإعصار هاتو.

وأشار المرصد إلى أن مناطق أخرى في المدينة سجلت درجات حرارة أعلى بلغت 37 درجة مئوية وما فوق، وكانت الأعلى في شونغ شوي بشمال هونغ ، حيث بلغت 39.7 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ بدء تشغيل محطات الأرصاد الجوية الآلية في ثمانينيات الماضي.



ويُعزى هذا الرقم القياسي جزئياً إلى اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي للصين، حيث أوضح المرصد أنه مع تحرك الإعصار الاستوائي نحو منطقة تشجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة هذا الأسبوع.