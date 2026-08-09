روسيا تعلن تدمير 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وقالت الوزارة: "خلال اليوم، من الساعة 8:00 صباحا حتى 20:00 مساء بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات".وشملت المقاطعات وفق الوزارة "بيلغورود وكورسك وبريانسك وتولا وليبيتسك وريازان وأوريول وكالوغا والعاصمة موسكو ومقاطعتها وجمهورية باشكورتوستان وجمهورية ".