اعتراض طائرتين اخترقتا المجال الجوي المحظور قرب نادي ترامب

وقالت السلطات إن طائرات رافقت الطائرتين بأمان إلى خارج المنطقة الخاضعة للقيود.وفي التفاصيل، دخلت طائرتان مدنيتان المجال الجوي المحظور فوق بيدمينستر في نيوجيرسي بالقرب من نادي الغولف الخاص بدونالد .وردا على الاختراق، انطلقت مقاتلات " " واعترضت الطائرتين ورافقتهما خارج المنطقة، ولم ترد أي تقارير عن وجود تهديد للرئيس الأمريكي.وكانت قيود مؤقتة على مفروضة فوق منطقة بيدمينستر حيث كان من المتوقع أن يقضي الرئيس الأمريكي وقتا في نادي الغولف التابع له هناك.