الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت الوزارة في بيان بأنه ومنذ بداية العدوان الأخير في الثاني من آذار 2026، قتل 4335 شخصا وأصيب 12277 آخرون.وذكر التقرير أن عدد الشهداء والجرحى من العاملين في الرعاية الصحية بلغ 135 شهيدا و410 جرحى، وذلك جراء 178 اعتداء إسرائيليا على فرق الإسعاف والطواقم الصحية.ومنذ الثاني من آذار الماضي، صعدت عدوانها على مستهدفة البلدات والقرى والمدن والأعيان المدنية، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزوح نحو مليون ونصف المليون مواطن لبناني غالبيتهم غير مسجلين في مراكز الإيواء.