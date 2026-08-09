الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 55 سفينة منذ استئناف "حصار إيران"

أعلن ، عن تغيير مسار 55 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على .

وقالت في بيان، "غيرنا مسار 55 سفينة تجارية وعطلنا اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على ".

وأضافت "أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم تطبيق الحصار المفروض على إيران".

وكان الرئيس الأمريكي قال، الأحد، إن تتفاوض مع إيران بوتيرة فاترة، وشبّه المفاوضات بلعبة شطرنج، كما زعم أن الحصار البحري الأمريكي قد فاقم الأزمة الاقتصادية في إيران.