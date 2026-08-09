اندلاع حريق في سفينة عند مدخل مضيق هرمز

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الحادثة.يذكر أن أعلنت إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من 14 تموز الماضي على خلفية انهيار اتفاق إنهاء الحرب بين وطهران، الذي تم التوصل إليه في حزيران.ومنذ 8 تموز الماضي شهدت منطقة فترات متسلسلة من تبادل الضربات بين القوات الأمريكية وإيران، وفترات تهدئة.وأعلن الرئيس الأمريكي أنه قرر إلغاء الضربات المخطط لها على في 2 آب الحالي من أجل توفير المجال للتفاوض وعقد صفقة، وهدد باستئناف الضربات على إيران في أي لحظة إن لم تنجح الجهود الدبلوماسية.