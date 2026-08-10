استهدفت قطاعات الطيران والطاقة.. الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية

وأكد المجلس، في بيان أوردته الإماراتية (وام)، أن الفرق الوطنية تعاملت مع الهجمات على نحو استباقي وفوري؛ حيث تم احتواء محاولات الاختراق بنجاح دون تسجيل أي تأثير على استمرارية الخدمات الحيوية أو تمكين المهاجمين من تحقيق أهدافهم.وأوضح البيان أن الهجمات استخدمت أساليب ومسارات متعددة معقدة، شملت محاولات اختراق البنى التحتية الرقمية، واستهداف بيانات تشغيلية، فضلاً عن شن حملات تصيد إلكتروني موجهة عبر استغلال المستخدمين للوصول إلى البيئات الرقمية المستهدفة.وأضاف السيبراني أن الفرق الفنية تمكّنت من كشف وتتبع مسارات الهجوم ومؤشرات الاختراق المرتبطة به، وتطبيق إجراءات الوقاية والحماية بشكل متزامن لمنع امتداد التهديدات، مؤكداً أن المنظومة الرقمية للدولة تعمل على مدار 24 ساعة لحماية السيبراني وضمان أمن بنيته التحتية.