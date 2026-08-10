إيران تعلق على اتفاق مكة: دول المنطقة أدركت أن أمنها لا يتحقق عبر واشنطن

ـ دولي



أكد المتحدث باسم بقائي، اليوم الاثنين، ان اتفاق يعود لإدراك دول المنطقة أن تحقيق الأمن عبر لم يعد ممكناً.





وقال بقائي في تصريحات صحفية، ان " دول المنطقة مدعوة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن من دون لاعبين خارجيين"، لافتا الى ان " سياسات الكيان الصهيوني التوسعية باتت واضحة وعلنية ومكشوفة".



واردف: " دول المنطقة مدعوة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن من دون لاعبين خارجيين"، داعيا، "دول المنطقة بان لا تكون منطلقاً للعدوان على ".