مصر على أعتاب الانضمام إلى اتفاقية مكة الأمنية

ويأتي حديث فيدان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مصرية - تركية متواصلة، إذ المصرية بدر أنه بحث مع نظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، في الترتيبات الأمنية الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وبرزت تساؤلات بشأن إمكان انتقال الاتفاق الثلاثي إلى إطار أوسع بانضمام ، وما قد يعنيه ذلك من إعادة رسم لتوازنات .