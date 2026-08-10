تسميم وطعن ثم حرق وتصوير.. قصة قتل الرادود الإيراني حميد رجب‌ زاده

وأعلن رئيس للجرائم الجنائية في ، ، العثور على جثمان المجني عليه في ضواحي العاصمة (المناطق الصحراوية المحيطة بمدينة برند) مبيناً أن الجناة أضرموا النار فيه لإخفاء معالم الجريمة، وتم التعرف على الهوية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات الفنية.من جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة الشرطة، ، إلقاء القبض على أربعة رجال وامرأة، فيما أوضحت التحقيقات التحفظية المتداولة عبر الإعلام المحلي أن المشتبه بها الرئيسية استدرجت الضحية — الذي كان يوجه لها النصح ضمن إطار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" منذ ستة أشهر — إلى مكان معزول وسممته عبر الطعام قبل قتله طعناً بالسكين بمساعدة متواطئين.وأشارت نتائج الاستجوابات إلى قيام المتهمين بتصوير مقطع فيديو للجريمة وإرساله إلى منظمة " " المعارضة (الموصوفة رسمياً بـ"المنافقين") لقاء مبالغ مالية.وفي الوقت الذي أكد فيه التلفزيون الرسمي عدم صحة بعض الادعاءات التي تداولتها منصات إعلامية معادية لغايات الدعائية، شددت الشرطة على مواصلة التحقيقات للوقوف على الدوافع الحقيقية وتحديد ما إذا كانت الجريمة ذات أبعاد إرهابية أم تعود لدوافع شخصية.