إيران تنفي المفاوضات المباشرة مع واشنطن وتشترط رفع الحصار لفتح مضيق هرمز

وأشار بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إلى أن الجهود الدبلوماسية تركز حالياً على المباحثات الثنائية مع سلطنة عُمان للتوصل إلى صيغة نهائية لتحديد ممر آمن للملاحة الدولية في .وكشف عن تقدم المشاورات بشأن خريطة المسارات، والعمل على حسم التفاصيل الفنية لبيان مشترك يتضمن آليات لمراقبة الحركة الملاحية، حماية البيئة البحرية، مكافحة الجرائم، وتحصيل رسوم الخدمات البحرية للسفن.وفيما يتصل بإعادة فتح مضيق هرمز، أرجع المتحدث الإيراني إغلاق المضيق إلى ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" واستخدام القواعد الإقليمية ضد البلاد، معتبراً استمرار الحصار البحري عمل عدائياً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314.وشدد على أن ضمان أمن الممر وإعادة فتحه مشروطان بوقف الإجراءات الأمريكية، رفع الحصار، وتعويض الأضرار الناجمة.