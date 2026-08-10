ثلوج في جنوب افريقيا

وأسفر التساقط الكثيف للثلوج عن إغلاق ثلاثة ممرات جبلية في مقاطعة كيب الشرقية. وصرحت أوناثي بينكوس، المتحدثة باسم بالمقاطعة، بأن "العديد من المركبات عالقة في الثلوج، والناس غير قادرين على الخروج"، مضيفة أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتقدم المساعدة.كما تساقطت الثلوج في منطقة ممر سوارتبرغ في مقاطعة كيب الغربية، حيث تشكلت طبقة سميكة من الجليد. وتم إغلاق الممر لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن عددا من سائقي السيارات تمكنوا من العبور. وذكرت والتلفزيون أن بعض العائلات سافرت إلى المنطقة خصيصا لمشاهدة الثلوج.ووفقا لصحيفة "تايمز لايف"، فقد تم الإبلاغ عن تساقط الثلوج وظروف جليدية في بعض مناطق الذي يمتد من ديربان إلى جوهانسبرغ. كما تم إغلاق عدد من الطرق بسبب الثلوج في مقاطعة كوازولو .وفي وقت سابق حذرت في جنوب إفريقيا السكان من أن جبهة هوائية باردة ستصل قريباً إلى البلاد، مصحوبة بطقس بارد وعاصف.