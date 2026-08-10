الخارجية الإيرانية: وضع مضيق هرمز مرهون بتراجع واشنطن عن انتهاكاتها

وقال بقائي في تصريحات له، إن " تعتبر الحصار البحري المفروض عليها عملاً عدوانياً، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سلطنة عُمان تسير بسلاسة".وأضاف أن هناك أطرافاً تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين ومسقط.