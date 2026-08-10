المرشد الايراني يعين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

وجاء تعيين عبداللهي خلفاً للفريق أول ، الذي اغتيل في هجوم نفذته والولايات المتحدة.وطالب ، في نص الحكم، "برفع القدرات والاستعدادات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة وقوات الشعبية (البسيج)، وتعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف التهديدات العسكرية والأمنية".كما وجّه "باستكمال عملية دمج للقوات المسلحة ومقر خاتم المركزي، وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن".