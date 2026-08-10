أوكرانيا تعلن استهداف مصنع للبتروكيماويات في تيومين الروسية

أعلنت الأوكرانية، اليوم الاثنين، استهداف مصنع «زابسيب نفتخيم» للبتروكيماويات في منطقة تيومين الروسية بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في المنشأة، وفق بيان نقلته وكالة «رويترز».

من جانبه، أكد حاكم منطقة تيومين اندلاع حريق في منشأة صناعية عقب هجوم بطائرات مسيّرة، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار.



وفي المقابل، أعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مرافق للطاقة والنقل وورشاً لتجميع الطائرات المسيّرة ومستودعات تابعة للقوات الأوكرانية في 158 منطقة، مشيرة إلى تحقيق تقدم ميداني في عدد من محاور القتال.