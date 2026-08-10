خمس الإسرائيليين يفكرون بمغادرة إسرائيل

وبحسب الاستطلاع، قال نحو ثلث المشاركين إنهم يعرفون شخصاً غادر خلال الفترة ذاتها، فيما أبدى 41% قلقهم من ظاهرة الهجرة العكسية، مقابل 46% لم يبدوا قلقاً منها.وأشار الاستطلاع إلى أن 12% يرون أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تؤثر في قرارهم بشأن البقاء أو المغادرة، بينما قال نحو ثلثي المشاركين إن نتائج الانتخابات لن تؤثر في قرارهم.