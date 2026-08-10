ترامب يطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى أمريكيين

وقال في منشور له، "‏أرى أن ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال النزاع العسكري الذي استمر خمسة أشهر (والذي بدأ لأنهم يرفضون امتلاك سلاح نووي)، على الرغم من أن هذا الأمر لم يُذكر قط في أي من مفاوضاتنا أو اجتماعاتنا! لكنها فكرة مثيرة للاهتمام، لأنني أطالب الآن بدوري بتعويضات من عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها المزروعة على جوانب الطرق وفي العديد من الصراعات التي اشتهرت بها، والتي قادها في البداية الجنرال سليماني، بما في ذلك عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية كول، وآلاف آخرين سقطوا في المعارك".وتابع: "إضافةً إلى ذلك، يجب دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم إيران على مدى الخمسين عامًا الماضية، ناهيك عن 52 ألف قتيل سقطوا في الأشهر الخمسة الماضية".واكمل ترامب: "لقد وجهت ممثليّ بوضع هذا الأمر بشكل حاسم في جميع المفاوضات المستقبلية. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".