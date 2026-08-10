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كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

دوليات

2026-08-10 | 13:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري
310 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان لها اليوم الاثنين، اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وجاء في البيان: "نظرا لعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط، والأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة".
وأضاف البيان: "نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".
وأكدت وزارة الخارجية الكولومبية أن "استمرار سيطرة إسرائيل وسيادتها على هذه المنطقة يُعد عنصرا أساسيا في قدرتها على حماية مواطنيها".
ووفقا للبيان، صدر القرار وفقا لاتفاقية تم التوصل إليها بين كولومبيا وإسرائيل في 8 اب، أي في اليوم التالي لتنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967. وفي عام 1981، طبقت إسرائيل قوانينها على المنطقة، ما أدى فعليا إلى ضمها.
وأعلن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 أن قرار إسرائيل بتطبيق قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة "باطل ولاغ ولا أثر له وفقا للقانون الدولي".
وفي اذار 2019، اعترفت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، رسميا بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل.
وتعتبر كولومبيا هي الدولة الثانية في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بعد الولايات المتحدة.
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