كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

وجاء في البيان: "نظرا لعدم المستمر في الشرق الأوسط، والأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة لأمن ، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة".وأضاف البيان: "نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".وأكدت الكولومبية أن "استمرار سيطرة إسرائيل وسيادتها على هذه المنطقة يُعد عنصرا أساسيا في قدرتها على حماية مواطنيها".ووفقا للبيان، صدر القرار وفقا لاتفاقية تم التوصل إليها بين وإسرائيل في 8 اب، أي في اليوم التالي لتنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا.واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967. وفي عام 1981، طبقت إسرائيل قوانينها على المنطقة، ما أدى فعليا إلى ضمها.وأعلن قرار رقم 497 لعام 1981 أن قرار إسرائيل بتطبيق قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة "باطل ولاغ ولا أثر له وفقا للقانون الدولي".وفي اذار 2019، اعترفت ، في عهد ، رسميا بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل.وتعتبر كولومبيا هي الدولة الثانية في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بعد الولايات المتحدة.