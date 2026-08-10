روسيا تعلن إسقاط 215 مسيرة أوكرانية

أعلنت ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 215 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "خلال 24 ساعة، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 215 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية وبحر آزوف والبحر الأسود".

وشملت المقاطعات وفق البيان "بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وريازان وتولا وتيومين وتشيلابينسك وموسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية ".