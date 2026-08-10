البنتاغون يطالب شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية بتسريع إنتاج الأسلحة

وقال بارنيل لصحيفة " " إن العمل مباشرة مع قادة قطاعلتسريع الإنتاج "ليس أمرا جديدا"، مشيرا إلى أن الوزارة تركز منذ اليوم الأول لتولي بيت هيغسيث منصب وزير الحرب على إحداث تغييرات في سرعة وقدرات القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية وفاعلية أسلحتها و"ترسانة الحرية".وأضاف أن نائب فاينبرغ يقود جهود إصلاح "منظومة المشتريات غير الفعالة والمتقادمة والمعقدة للغاية"، بما يتيح للولايات المتحدة إنتاج الأسلحة "بالوتيرة التي يتطلبها التهديد".وذكرت الصحيفة أن فاينبرغ منح المتعاقدين العسكريين مهلة 21 يوما لتقديم خطط لزيادة وتيرة توريد الأسلحة بشكل كبير.وكانت صحيفة " " قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن وثيقة داخلية، بأن البنتاغون طلب من شركات الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتوريد الأسلحة والذخائر إلى القوات الأمريكية.وفي وقت سابق، أفادت شبكة "NBC"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة البنتاغون عقدت اجتماعا طارئا لبحث مشكلة نقص الذخائر وإمداداتها، بعد أن اتصل الرئيس الأمريكي شخصيا بفاينبرغ، المسؤول عن الإمدادات، ووجه إليه انتقادات بشأن هذه المسألة.