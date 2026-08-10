ترامب: لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران ومضيق هرمز مفتوح حالياً

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه ما تزال لدى بلاده القدرة على التصعيد بشأن ، كاشفا أن مفتوح حالياً.

وقال في كلمة له، "ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن "، مضيفا " ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران".

ولفت الى أنه "إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها لنا على مدى 50 عاما"، مردفا " مفتوح الآن وكثير من السفن تمر وبحريتنا هي الوحيدة التي تسيطر عليه، وأزلنا الألغام من مضيق هرمز بأكمله".

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تدرس خياراتها تجاه إيران، حيث أشار الرئيس الأمريكي ، إلى أنه مستعد للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على ، بدلا من شن هجوم عسكري جديد، معتبرا أن إيران "في حالة سيئة جدا" اقتصاديا وليس لديها أموال لدفع رواتب قواتها، وأن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تفاقم أزمة النظام الإيراني.





