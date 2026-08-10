كولومبيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليوم

أعلن رئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأكد دي لا إسبرييا أن عدد قتلى الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وصل إلى 111 شخصا على الأقل مع تضرر مئات المباني.



وأعلن دي لا إسبرييا حالة الطوارئ في البلاد، والتي ستعجل من عملية التمويل للتعافي من الزلزال، وقال، إنه سيزور موقع الكارثة، المتمركزة حول المنطقة الريفية في تشوكو.

وضرب بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ، اليوم الاثنين، وفق بيانات .