اغتيال آمر الاستخبارات العسكرية الليبية في بنغازي

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار عقب خروج من صلاة ، فيما أفادت مصادر محلية بأن الانفجار استهدف السيارة التي كان يستقلها وسط حي السيدة .ولم تتضح حتى الآن ملابسات الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.