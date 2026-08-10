دوي انفجارات في أحياء العاصمة الأوكرانية

دوت انفجارات، قبل قيلل، في أحياء العاصمة الأوكرانية .

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي عدة انفجارات في أحياء العاصمة الأوكرانية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.