تسجيل درجات حرارة قياسية في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية بلغ 24.94 درجة، ما يزيد على معدل الدرجات في العشرين بمقدار 1.47 درجة.وحطم شهر تموز الأرقام القياسية القائمة منذ عام 1936، عندما شهدت جفافا كارثيا.وأصبح الشهر الماضي الأكثر حرارة في التاريخ في كل من نيومكسيكو وأريزونا وفلوريدا، وفي 18 ولاية أخرى أصبح ضمن الأشهر العشرة الأكثر حرارة في التاريخ.ورافق الجفاف درجات حرارة مرتفعة في حوالي 40% من أراضي البر الرئيسي في الولايات المتحدة.وتشهد الولايات المتحدة كذلك موجة من حرائق الغابات في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم رصد نحو 100 حريق كبير، أشدها في شمال غربي البلاد.