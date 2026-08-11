ترامب: أنا في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين وهم يتسمون بقدر كبير من المكر

وفي تصريح لقناة "ريل أميركا فويس" قال : "الإيرانيون يوافقون على أمر، ثم يخرجون ليصرحوا لوسائل الإعلام أنهم لم يفعلوا ذلك".في 28 شباط 2026، شنت وإسرائيل هجوماً عسكرياً واسعاً على ، تطور إلى حرب استمرت لعدة أشهر، شهدت إغلاق إيران لمضيق هرمز الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات . ومع تصاعد تكاليف الحرب واقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية في ، بدأت تبحث عن مخرج يضمن مصالحها.ن مثلما نتنفس"، مع إقرارهم بأن المفاوضات قد تستغرق وقتاً طويلاً.ومع دخول الحرب شهرها السادس، تبادل الجانبان اتهامات بالمماطلة في المفاوضات التي تقودها باكستان وسط تقارير عن إرسال ترامب مسودة اتفاق معدلة بشروط أكثر صرامة إلى .ورغم تأكيد ترامب أن المحادثات تجري بشكل منظم وبناء"، إلا أنه وجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرام اتفاق في وقت وصف فيه مسؤولون أميركيون الإيرانيين بأنهم يكذب