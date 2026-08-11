قرار جديد من ترامب يشعل الجدل حول لقاحات الأطفال!

الأمر التنفيذي، الذي وصفه بأنه يمثل "المعيار الذهبي" للقاحات الأطفال، قسّم اللّقاحات إلى فئات بحسب مستوى خطر الإصابة لدى الأطفال.لكن أكاديمية طب الأطفال الأميركية هاجمت القرار، ووصفت الخطوة بأنها "محبطة وخطيرة"، خصوصًا مع وصول إصابات الحصبة في إلى أعلى مستوى لها منذ 35 عامًا.وقد تصاعد الجدل بعدما ربط ترامب بين اللّقاحات وارتفاع معدلات التوحد، قائلاً إنّ معدلات التوحد لم تكن مرتفعة عندما كان الأطفال يتلقّون لقاحات أقل.إلا أنّ رئيس لطب الأطفال، الدكتور أندرو راسين، ردّ بأن عشرات الدراسات التي شملت ملايين الأشخاص لم تجد أي علاقة بين اللقاحات والتوحد، مؤكدًّا عدم وجود أدلّة علمية جديدة تُبرّر تغيير توصيات التطعيم.ولم يكن راسين وحده في الاعتراض، إذ وصف السيناتور والطبيب الجمهوري القرار بأنّه "خاطئ"، محذّرًا من أنّ فصل اللّقاحات قد يعني مزيدًا من الحقن للأطفال، وليس أقلّ، وقد يزيد التردّد في تلقي اللقاحات.ووسط كلّ هذا الاعتراض يبقى السؤال هل يعيد ترامب رسم سياسة لقاحات الأطفال في أميركا رغم اعتراض الأطباء والعلماء؟