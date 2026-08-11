الحكم بالإعدام لبشار الاسد وشقيقه ماهر الأسد

وقالت في دمشق ان "المتهم رئيس السياسي في درعا عاطف نجيب أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين وكان مسؤولا عن مقتل كثيرين منهم"، مبينة انها "أنزلت العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري بحق المتهم عاطف نجيب".وتابعت انه "تم الحكم بإعدام المتهم عاطف نجيب بتهمة القتل العمد والقصد والتعذيب".وبينت ان "المحكمة قضت بتجريم المتهم الفار بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص"، موضحة ان "الحكم صدر بإعدام على المتهم الفار الأسد بتهمة القتل العمد والقصد".وذكرت انه "تم الحكم بإعدام المتهم بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب"، لافتة الى ان "جرائم النظام المخلوع في درعا منذ 2011 ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".