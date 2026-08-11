بالصور.. الحوثيون يستهدفون سفينة تابعة لمصالح سعودية

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "سفينة تابعة لمصالح سعودية استهدفت من قبل حركة انصار الله (الحوثيين) في ".وأضافت ان "الهجوم اسفر عن الحاق اضرار مادية".